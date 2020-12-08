Турецкая тюрьма отменяется: журналисты НТВ вернулись в Россию

Телеканал НТВ сообщил сегодня, что его журналисты, задержанные на прошлой неделе в Стамбуле, вернулись в Москву.
Напомним, Алексей Петрушко и Иван Малышкин был задержаны за видеосъёмку "без разрешения в районе, где располагается производитель боевых беспилотников Baykar Savunma".
По турецким законам им, как ранее сообщала "Правда.Ру", "светило" за это до 20 лет тюрьмы.
Благодаря вмешательству российского МИДа, наших дипломатов в Стамбуле и Анкаре инцидент с задержанием удалось разрешить путём диалога с турецкими властями.
Сегодня ночным рейсом Петрушко и Малышкин вернулись в Москву.
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