Задержанным в Турции журналистам НТВ грозит до 20 дет тюрьмы

Задержанным в Турции российским журналистам НТВ может грозить до 20 лет тюрьмы по обвинению в шпионаже.

Как сообщает издание lenta.ru, задержанных в Стамбуле журналистов Алексея Петрушко и Ивана Малышкина обвиняют в проведении несанкционированных съёмок на военных объектах. За это россиянам может грозить от двух до пяти лет тюрьмы.

Однако, турецкий суд может предъявить россиянам обвинение в шпионаже, и тогда журналистам будет грозить уже до 20 лет заключения.

Источник издания сообщает, что задержанных уже доставили в суд.

Отмечается, что Петрушко и Малышкин работают в программе "Центральное телевидение" на НТВ. Последний раз они выходили на связь 3 декабря, тогда журналисты сообщили, что их задержали неизвестные люди и куда-то ведут. Российское посольство и Генконсульство находятся в контакте с властями Турции и проясняют информацию о задержании россиян.