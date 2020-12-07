Мандарины являются главным новогодним фруктом. Но некоторым людям не следует злоупотреблять этим продуктом, предупредила диетолог Ольга Григорьян.
Она считает, что чрезмерное употребление мандаринов может негативно сказаться на здоровье людей с ожирением, диабетом, а также тех, кто имеет лишний вес или заболевания, связанные с ЖКТ.
Мандарины — источник фруктозы, поэтому эти фрукты являются лидером среди простых углеводов, которые усваиваются очень быстро, сообщает RT.
Но благодаря своему аромату мандарины хорошо влияют на нервную систему и улучшают настроение.
Людям с ожирением можно съедать не более двух мандаринов в день. Данная рекомендация относится и к детям.
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