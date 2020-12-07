Диетолог рассказала об опасности переедания мандаринов

Мандарины являются главным новогодним фруктом. Но некоторым людям не следует злоупотреблять этим продуктом, предупредила диетолог Ольга Григорьян.

Она считает, что чрезмерное употребление мандаринов может негативно сказаться на здоровье людей с ожирением, диабетом, а также тех, кто имеет лишний вес или заболевания, связанные с ЖКТ.

Мандарины — источник фруктозы, поэтому эти фрукты являются лидером среди простых углеводов, которые усваиваются очень быстро, сообщает RT.

Но благодаря своему аромату мандарины хорошо влияют на нервную систему и улучшают настроение.

Людям с ожирением можно съедать не более двух мандаринов в день. Данная рекомендация относится и к детям.

У людей с аллергией из-за переедания цитрусовых может развиться крапивница, аллергический ринит или даже удушье. У людей с заболеваниями желудочно-кишечного тракта может начаться обострение.