Совет Европы получил заявление Пригожина об отмене персональных санкций

Пресс-служба компании "Конкорд" опубликовала комментарий к заявлению бизнесмена Евгения Пригожина в Совет Европы.

В сообщении, размещенном в официальном сообществе "ВКонтакте" говорится, что СЕ принял заявление предпринимателя об исключении его из списка санкций по Ливии и предоставил пакет документов, что предусмотрено процедурой, установленной Европейским Союзом.

Также отмечается что легшие в основу решения о введении ограничений сведения представляют собой выдержки из средств массовой информации, которые содержат фейковые данные, не имеющие отношения к действительности. Кроме того, юристы Пригожина намереваются оспорить решение Совета Европы о наложении ограничений в связи с отсутствием оснований для их введения.

Напомним, бизнесмен в конце прошлого месяца направил в СЕ требование об отмене ранее наложенных ограничительных мер. Пригожин убежден, что аргументы Совета Европы были откровенно необоснованными.