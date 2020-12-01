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Очевидцев Сталинградской битвы вызывают на допросы в СК РФ

Общество » Расследования

Очевидцы Сталинградской битвы проходят свидетелями по делу о массовом геноциде мирных советских граждан во время Великой Отечественной войны.

Очевидцев Сталинградской битвы вызывают на допросы в СК РФ

В июле 2020 года Следственный комитет РФ возбудил дело "по факту совершения немецко-фашистскими захватчиками и их пособниками убийств не менее 1700 советских граждан из числа мирного населения в период оккупации Сталинградской области" (ст. 357 УК РФ). В связи с этим многие волгоградские пенсионеры начали находить в своих почтовых ящиках повестки с вызовами на допросы в качестве свидетелей по этому делу.

"В рамках этого дела вызываются планомерно все участники тех событий для производства с ними допроса. Если они не могут приехать самостоятельно, мы сами выезжаем и производим допрос по месту жительства. И свидетели, и их родственники охотно откликаются", — рассказал изданию V1 руководитель СО по Центральному району Волгограда СУ СК РФ по Волгоградской области Владимир Суров.

Волгоградский областной совет ветеранов действия СК РФ одобряет. "Следственный комитет все делает правильно и в рамках закона", — считает представитель организации Юрий Торгашов. Тем не менее, реакция у жителей на эти повестки разная: некоторые родственники не показывают их адресатам из опасений за их здоровье. К тому же, с учетом действующего режима самоизоляции для людей старше 65 лет, приглашение явиться в следственные органы выглядит несколько странно.

Автор: Людмила Черткова, Куратор: Наталия Красовская
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