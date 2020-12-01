В Wildberries начались массовые сокращения сотрудников

В крупнейшем интернет-магазине одежды, обуви и аксессуаров Wildberries начались массовые сокращения. Об этом на своей странице в Instagram написала руководитель группы мобильной разработки Татьяна Аверьянова.

Она отметила, что людей увольняют "целыми командами", причём заставляют их писать заявления об увольнении по собственному желанию, чтобы не выплачивать компенсации.

В компании есть и другие проблемы. Например, работникам задерживают выплату заработной платы, необходимое для работы оборудование выдаётся только "в рассрочку", набор новых работников не производится.

Кроме того, в Москве уже закрылись некоторые сортировочные центры Wildberries, чтобы снизить арендную плату.

В Wildberries уточнили, что информация о "массовых сокращениях" не соответствует реальной ситуации.