В крупнейшем интернет-магазине одежды, обуви и аксессуаров Wildberries начались массовые сокращения. Об этом на своей странице в Instagram написала руководитель группы мобильной разработки Татьяна Аверьянова.
Она отметила, что людей увольняют "целыми командами", причём заставляют их писать заявления об увольнении по собственному желанию, чтобы не выплачивать компенсации.
В компании есть и другие проблемы. Например, работникам задерживают выплату заработной платы, необходимое для работы оборудование выдаётся только "в рассрочку", набор новых работников не производится.
Кроме того, в Москве уже закрылись некоторые сортировочные центры Wildberries, чтобы снизить арендную плату.
В Wildberries уточнили, что информация о "массовых сокращениях" не соответствует реальной ситуации.
"Как ИТ-компания, мы тестируем различные проекты — в том случае, если проект оказывается неуспешным, то он закрывается, это обычная практика для любого развивающегося бизнеса. Несколько проектов было закрыто и в этом году", — пояснили в компании.
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