Правительство РФ выделило более 26 млрд рублей на выплаты медикам

На дополнительные выплаты медикам, которые работают с коронавирусными пациентами, власти выделили более 26 миллиардов рублей, сообщает РИА "Новости".

На данный момент предусмотренных правительством средств хватает, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

В случае если выделенной суммы будет недостаточно, то об этом нужно будет сообщить Министерству труда.

Дополнительные выплаты предназначены не только для медицинских работников, но и для студентов, которые работают в "красной зоне", сообщает портал URA. RU. За ноябрь и декабрь каждому из них заплатят по 10 тысяч рублей.

Ранее "Правда. Ру" писала, что правительство решило продлить срок выплат медработникам до конца 2021 года. Премьер правительства РФ Михаил Мишустин уже подписал соответствующее постановление.