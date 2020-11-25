Медикам продлят выплаты до конца 2021 года

Кабмин решил продлить срок выплат медработникам до конца 2021 года. Премьер правительства РФ Михаил Мишустин уже подписал соответствующее постановление. Документ опубликован на портале правовой информации.

Согласно тексту постановления, все медработники, которые работают с коронавирусными пациентами, занимаются их лечением и диагностикой, а также те, кто при выполнении должностных обязанностей, контактирует с данными больными, до 31 декабря 2021 года будут получать специальную выплату.

Также уточняется, что на получение выплаты имеют право врачи, медработники с высшим немедицинским образованием, средний и младший медперсонал.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что россиянам, у которых ненормированный рабочий день, хотят выплачивать денежную компенсацию. С такой инициативой выступил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.