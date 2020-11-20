В РПЦ объяснили публикацию "чёрного списка" лжесвященников

В последнее время РПЦ стала сталкиваться с ситуациями, когда некие люди, используя образ священника, начинают активно привлекать аудиторию, оказывать влияние на неё, а потом собирать пожертвования. В связи с этим на сайте Синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ был опубликован список лжесвященников.

О том, как не стать жертвами этих мошенников, в эфире "Радио 1" рассказал заместитель главы Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

"Среди этих людей есть много бывших священнослужителей, которые запрещены в священнослужении или вообще отлучены от церкви. Есть среди них и сектанты, которые по виду похожи на священников РПЦ, а на самом деле служители неканонических религиозных общин. И вся эта компания активно присутствует в социальных медиа и в целом в интернете; наносит вред людям, которые становятся жертвами этой лжи. Поэтому, чтобы предупредить людей, защитить их от этого вреда, которым им могут нанести обманщики такого рода, мы и решили опубликовать на общедоступных ресурсах список лжесвященников. Люди будут понимать, что такое существует, и нужно быть внимательным и не становится жертвой злонамеренного умысла", — сказал Кипшидзе.

Также он подчеркнул, что люди принадлежащие к РПЦ, должны "порвать всякую связь" с теми, кто включён в список лжесвященников.