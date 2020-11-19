Студенты Московского государственного университета намерены через суд добиться снижения стоимости обучения из-за перевода на "удалёнку".

Ситуацию прокомментировал президент Всероссийского фонда образования, академик Международной академии наук педагогического образования Сергей Комков.

"Здесь есть одна очень немаловажная деталь. Есть студенты-бюджетники, а есть студенты-платники. Бюджетники ещё с горем пополам мирятся со всей этой ситуацией, потому что они учатся за счёт государства и вынуждены подстраиваться под правила, которые навязывают власти.

Но те, кто заплатили за своё обучение, понимают, что вузы не дают им должного образования, так как перевели их на дистанционку, а это совершенно другой уровень обучения. Поэтому вузы должны компенсировать им эти расходы. Если они им не возвращают эти деньги, то это уже мошенничество, это означает то, что вузы фактически присвоили себе средства студентов.

Вузы в этом случае могут возразить, что к этому их вынудила городская или государственная власть. Но тогда вузы должны требовать возмещения расходов от государственной либо городской власти, а не делать это за счёт средств граждан.

Одно беззаконие порождает целую волну других беззаконий. Поэтому тут возникает цепочка очень серьёзных экономических проблем, которые должны быть урегулированы.

Я считаю, что студенты МГУ будут совершенно правы. Если меня попросят выступить в суде в качестве эксперта, я буду выступать, потому что их требования совершенно законны. Дистанционный вариант образования более дешёвый и менее эффективный, чем вариант нормального обучения в высшем учебном заведении", — пояснил собеседник "Правды. Ру".