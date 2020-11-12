Чтобы учиться на "удалёнке", омич забирался на берёзу, ловя интернет

Студент из омского села Станкевичи Называевского района Алексей Дудоладов рассказал в видеообращении к губернатору Александру Буркову, что после того как его институт водного транспорта, перевели на "удалёнку", он залезает на берёзу и учится там.

Дело в том, что в его селе некачественный интернет и чтобы "поймать" Сеть, ему приходится лезть на берёзу, которая растёт в 300 метрах от деревни.

Обращение не прошло незамеченным, так как Алексей ведёт блог в соцсети Tik-Tok, где называет себя омским колхозником. На его аккаунт "Лёха из деревни" подписались 130 тысяч человек. Ответило ему в Минобразовании и институте

"Алексею мы обязательно поможем и разработаем индивидуальный план освоения основной образовательной программы на период ограничительных мер. Надеемся, что скоро этот период завершится, и мы сможем вернуться к очному общению, занятиям в аудиториях", — цитирует пресс-служба регионального минобразования слова директора Омского института водного транспорта Елены Заславской.

В пресс-службе добавили, что при дистанционном обучении можно использовать не только видео, но и мессенджеры, телефоны и электронную почту.