В Нью-Йорке установили "климатические" часы. Они отсчитывают время до катастрофы планетарного масштаба. С каждым годом объём выбрасываемого в атмосферу CO2 растёт, поэтому наступит момент, когда он будет катастрофическим.

О том, как решается проблема с выбросами углекислого газа, в интервью "Правде.Ру" рассказал профессор Института прикладной экологии, бывший член Высшего экологического совета, эксперт Министерства природных ресурсов, член секции океанографии Русского географического общества Павел Сухонин.

"Начнём с того, что проблема углекислого газа решается с помощью зелёных насаждений, поскольку деревья методом фотосинтеза переводят углекислый газ в кислород. Несмотря на то, что объёмы выброса углекислого газа действительно увеличиваются, "не так страшен чёрт, как его малютка". Есть другая, более глобальная проблема — проблема потепления.

Дело в том, что из-за потепления в холодной воде распространено очень много метана. Из-за потепления он начинает высвобождаться. И если и существует "газовая" проблема, то это проблема не углекислого газа, а проблема метана.

Что делать?

Я не готов так ответить. Вопрос другой — есть астрофизические факторы, когда Солнце то активно, то менее активно. Раз в 475 лет наше светило становится менее активным и наступает Малый ледниковый период. И вот он лет через 15-20 может настать.

С одной стороны идёт потепление, а с другой стороны астрофизическое похолодание.

Есть более серьёзная проблема

Но основная проблема, на мой взгляд, — это пятна мусора в океане. В океан выброшено огромное количество мусора и именно из-за этого значительно уменьшаются испарения, следовательно, становится меньше осадков.

Во-вторых — там не живёт фитопланктон, то есть водоросли, которые преобразовывают в кислород. Это именно проблема, которую всячески замалчивают. На мой взгляд она более серьёзна и более глобальна.

Человечество погубят два фактора — жадность и глупость. На сегодняшний день существуют технологии, позволяющие с экологической точки зрения всё делать правильно, но рубль, к сожалению, играет большую роль, чем здравый смысл", — пояснил собеседник "Правды.Ру".