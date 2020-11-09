Необычные часы, которые около 20 лет назад были установлены в Нью-Йорке, являются "климатическими". Они отсчитывают время до катастрофы планетарного масштаба. В настоящее время они показывают, что у человечества есть семь с лишним лет, чтобы избежать катастрофы.
Обратный отсчёт показывает, когда люди начнут производить такой объём углекислого газа, который уже нельзя будет считать допустимым. Иными словами, нынешний объём CO2 уже тоже не является допустимым, но пока планета с ним справляется.
Однако с каждым годом объём выбрасываемого в атмосферу CO2 растёт, поэтому наступит момент, когда он будет катастрофическим. Угроза уже очень близко, в запасе у человечества всего семь лет и три месяца.
"Если люди не снизят объемы вырабатываемого углекислого газа, то средняя планетарная температура увеличится на полтора градуса, что будет иметь самые серьезные последствия для всех экосистем планеты. Один только рост уровня Мирового океана способен стать невероятно разрушительной проблемой, а таких проблем будет множество", — говорят специалисты.
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