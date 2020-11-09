Часы в Нью-Йорке начали отсчитывать время до глобальной катастрофы

Необычные часы, которые около 20 лет назад были установлены в Нью-Йорке, являются "климатическими". Они отсчитывают время до катастрофы планетарного масштаба. В настоящее время они показывают, что у человечества есть семь с лишним лет, чтобы избежать катастрофы.

Обратный отсчёт показывает, когда люди начнут производить такой объём углекислого газа, который уже нельзя будет считать допустимым. Иными словами, нынешний объём CO 2 уже тоже не является допустимым, но пока планета с ним справляется.

Однако с каждым годом объём выбрасываемого в атмосферу CO 2 растёт, поэтому наступит момент, когда он будет катастрофическим. Угроза уже очень близко, в запасе у человечества всего семь лет и три месяца.