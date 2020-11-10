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В "Конкорде" опровергли отсутствие подписи в иске к Навальному и Милову

Судебный иск Евгения Пригожина против Алексея Навального и его приближенного Владимира Милова вернули назад уже во второй раз — теперь по причине якобы нехватки доверенности в пакете документов. Пресс-служба компании "Конкорд", принадлежащей бизнесмену, прокомментировала этот факт.

Почему Черемушкинский суд вернул иск, у "Конкорда" спросили представители издания "ФедералПресс".

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Известно, что в первый раз иск вернули, потому что на нем якобы "не хватило" подписей на документах. Хотя в архиве компании имеются фото, доказывающие, что на всех бумагах есть нужные росчерки.

В этой связи в "Конкорде" приняли решение записывать подачу иска на видео, чтобы подтвердить наличие всех нужных документов. Также материалы будут прошиваться.

"Конкорд" планирует обратиться к председателю суда по поводу проведения внутреннего расследования. Это поможет разобраться в ситуации, а также станет превентивной мерой, защищающей от подобных инцидентов. Сама компания к суду претензий не имеет.

В пресс-службе уверены, что в суде работают честные и достойные сотрудники. Единственное объяснение нехватки документов — "дети балуются, растаскивают на сувениры".

Также в "Конкорде" обратились к либерально настроенным работникам: если они захотят сувениры, то могут сразу обратиться в пресс-службу.

"Ничего страшного в происходящем мы не видим. Возврат иска не препятствует повторному обращению. У нас есть время. Мы обязательно доведем это дело до конца", — подчеркнули представители фирмы.

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