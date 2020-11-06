РЖД запускает более 190 дополнительных поездов на новогодние праздники

АО "ФПК" (дочернее общество ОАО "РЖД") назначило 191 дополнительный поезд дальнего следования. Составы будут курсировать по самым популярным у россиян маршрутам с 25 декабря по 10 января.

Ожидается, что пиковыми датами выезда пассажиров станут 29 и 30 декабря, наиболее высокий пассажиропоток в обратном направлении придется на 8 и 9 января.

"Дополнительные поезда запланированы из Москвы в Новороссийск, Адлер, Санкт-Петербург, Мурманск, Архангельск, Котлас, Смоленск, Брянск, Старый Оскол, Новозыбков, Тамбов, Белгород, Курск, Пензу, Саранск, Чебоксары, Казань, Ижевск, Киров, Саратов, Самару, Тольятти, Уфу, Челябинск, Орск и другие города. Из Северной столицы дополнительные рейсы запланированы в Москву, Анапу, Новороссийск, Мурманск, Архангельск, Ярославль, Воронеж, Курск, Киров, Казань, Ижевск, Екатеринбург", — говорится в сообщении "дочки" РЖД.

Также в период праздников будут курсировать специальные туристические поезда и беспересадочные группы вагонов по популярным маршрутам в сообщении с Рускеалой, Сортавалой, Питкярантой (Карелия), Великим Устюгом (Вологодская область) и др.