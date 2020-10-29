С 2021 года россиянам запретят приходить на пляж с животными

МЧС России утвердило новые правила нахождения на пляжах. Они вступят в силу с 2021 года. Соответствующий документ был опубликован в четверг, 29 октября.

Согласно тексту документа посетителям пляжа будет запрещено приводить с собой животных. На использование различных предметов для плавания, таких как лежаки, доски, брёвна и другие, также планируется ввести ограничения.

Будет запрещено загрязнять территорию пляжа и купания, заплывать за буйки и заходить в воду, если поднят чёрный флаг.

Отдыхающим запретят подбрасывать друг друга в воде и нырять. Также будет запрещено подавать ложные сигналы тревоги.

В тексте документа МЧС также говорится о том, что посетители пляжа должны следить за своими детьми и не оставлять их без присмотра вне зависимости от того, насколько хорошо они умеют плавать.