Российский президент Владимир Путин заявил, что в ближайшие годы число российский граждан, которые находятся за чертой бедности, сократится в два раза, сообщает ТАСС.
Глава государства отметил, что в 2000 году число бедных россиян составляло порядка 24 млн человек, в настоящее время данный показатель уменьшился и составляет 20 млн.
"И в ближайшие годы мы сократим уровень бедности еще, я в этом уверен, еще в два раза", — сказал Путин.
20 млн российских граждан, которые относятся к категории бедных, составляют 13,5% от общего населения страны, пояснил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.
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