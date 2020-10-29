Путин: "Уровень бедности в ближайшие годы сократится в два раза"

Российский президент Владимир Путин заявил, что в ближайшие годы число российский граждан, которые находятся за чертой бедности, сократится в два раза, сообщает ТАСС.

Глава государства отметил, что в 2000 году число бедных россиян составляло порядка 24 млн человек, в настоящее время данный показатель уменьшился и составляет 20 млн.

"И в ближайшие годы мы сократим уровень бедности еще, я в этом уверен, еще в два раза", — сказал Путин.

20 млн российских граждан, которые относятся к категории бедных, составляют 13,5% от общего населения страны, пояснил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.