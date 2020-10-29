Почти две трети молодых семей в РФ могут купить только одежду и еду

Количество молодых российских семей, которым хватает денег только на еду и одежду увеличилось на 14 процентов во втором квартале этого года по сравнению с прошлым и составило почти две трети — 64 процента.

Росстат опросил семьи, возраст супругов в которых не превышает 25 лет.

"Почти двум третям российских молодых семей — 64% — денег хватает только на еду и одежду, обеспечить товарами длительного пользования они себя не могут. По сравнению с этим же периодом прошлого года финансовое положение молодых семей (возраст супругов составляет от 18 до 25 лет) значительно ухудшилось. Во втором квартале 2019 года эта категория домохозяйств была наиболее благополучной: более половины из них (50,3%) заявляли, что им хватает средств на что-то ещё кроме еды и одежды", — говорится в отчёте Росстата об уровне оценки домохозяйствами своего финансового состояния за второй квартал 2020 года.

Чуть меньший процент зафиксирован у неработающих пенсионеров.

"После молодых семей хуже всего себя чувствуют неработающие пенсионеры — 62,4% из них не могут позволить себе покупать что-то кроме одежды и еды. В 2019 году таких было 58,8%", — следует из опроса.