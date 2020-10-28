Дарья Пантюх: "Эмоциональный интеллект — это навык будущего"

Эмоциональный интеллект является самым важным качеством современного сотрудника. Именно это свойство ценится сегодня во всех сферах, сообщила в эфире "Радио 1" бизнес-психолог Дарья Пантюх.

"Сейчас личные качества важнее, чем профессиональные. Их ещё называют soft skills. Эмоциональный интеллект — навык будущего. Это умение общаться с людьми. И важно во всех профессиях. Это может быть общение с коллективом или с клиентами. Сегодня из двух кандидатов — с высоким IQ и низким эмоциональным интеллектом и с низким IQ, но с высоким эмоциональным интеллектом — выберут второго. Потому что наличие soft skills отражается и на работе в команде, и на финальной результативности компании", — пояснила она.

Уровень эмоционального интеллекта уже выявляют в процессе собеседования, используя для этого специальные методики.

"В интервью даются специальные кейсы, где человек рассказывает, как бы он себя повёл в предложенной ситуации, тестовые задания. Возможностей проверить много, и даже за одно собеседование можно составить вполне адекватную картину", — пояснила собеседница "Радио 1".

Развить свой эмоциональный интеллект может любой человек, для этого нужно желание и осознание необходимости наличия данного свойства.