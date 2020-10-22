Голикова выступила против бюджетной медицины в пользу страховой

Вице-премьер, курирующая социальный блок в правительстве, в том числе и медицину, считает, что страховая, несмотря на её недостатки, всё же лучше бюджетной. А над недостатками надо продолжать работать.
Татьяна Голикова полагает, что совершенствовать страховую медицину можно посредством законодательных изменений.
"Я не являюсь сторонником бюджетной медицины. Даже при всех имеющихся недостатках той страховой медицины, которая у нас сегодня есть, лучше устранять эти недостатки и дорабатывать законодательство, чем возвращаться к бюджетной медицине. Она зависит от федеральных средств, на здравоохранение может тратиться большее или меньшее количество денег. В первую очередь это характерно для регионов РФ, так как зачастую дефицит складывается именно там", — заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.
Она полагает, что бюджетная медицина приведёт к перекосам в отрасли.
"С другой стороны, поднять всю медицину на федеральный уровень, сделав ее бюджетной, невозможно, потому что это приведет к глобальному перераспределению доходов. В условиях такого уровня дифференциации, который мы имеем сейчас по регионам, несмотря на все механизмы выравнивания, мы, скорее всего, получим негативный, а не позитивный эффект", — сказала Голикова, отметив, что страховая медицина подчиняется базовому закону об основах социального страхования в РФ.
Считается, что нормальное кровяное давление должно быть 120 на 80.