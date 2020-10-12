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Премьера первых серий "Ну, погоди!" намечена на новогодние праздники

Премьера первых серий обновленного мульсериала "Ну, погоди!" пройдет на курорте "Роза Хутор" в новогодние праздники.

Премьера первых серий "Ну, погоди!" намечена на новогодние праздники

Российский актер и телеведущий Дмитрий Хрусталев станет голосом Зайца в перезапуске легендарного мультфильма "Ну, погоди!". Шоумен уже приступил к работе над ролью и озвучил первые серии мультфильма. Премьера первых серий намечена на новогодние праздники и пройдёт на горном курорте "Роза Хутор" в Сочи.

"Заяц в нашем мультфильме — не менее колоритный персонаж, чем Волк, — рассказала генеральный продюсер киностудии "Союзмультфильм" Юлия Осетинская, — по своему образу он современная версия "мальчика-хорошиста": занимается спортом, хорошо знаком с техникой, ведет здоровый образ жизни, любит учиться всему новому, может предугадать ситуацию наперед, и тем самым обхитрить Волка. И мы рады, что теперь этот симпатичный герой заговорит голосом одного из самых ярких шоуменов российского телевидения — Дмитрия Хрусталева — на наш взгляд, это очень гармоничный тандем".

Работу над перезапуском (ребутом) "Ну, погоди!" "Союзмультфильм" начал в 2020 году, предполагается, что новый мультсериал будет не прямым продолжением классической версии, а актуальным прочтением истории с сохранением традиционного бездиалогового жанра гэговой комедии. Партнером в производстве мультсериала выступает курорт "Роза Хутор". Мультфильм будет выполнен в технике 3D, при этом в сериале появятся новые персонажи второго плана — барсук Тим, ежик Шу и косуля Уля. Впоследствии они станут талисманами популярного горного курорта.

Ранее объявлялось, что известный российский актер, шоумен, телеведущий Гарик Харламов озвучит в мультсериале роль Волка.

На данный момент запланирован выпуск 52 серий "Ну, погоди!", целевая аудитория мультсериала — дети 6-8 лет.

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