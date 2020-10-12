Родителям учеников предложили доплачивать за вынужденные каникулы

Доплачивать родителям за то, что их дети находятся на вынужденных каникулах из-за коронавирусной пандемии, предложили в Думе.

"Группа депутатов Госдумы от фракции ЛДПР направила на рассмотрение правительства законопроект, который содержит предложение о выплате пособий по временной нетрудоспособности родителям школьников до 14 лет, находящихся на вынужденных каникулах", — сообщил в своём телеграм-канале один из авторов инициативы, глава комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов палаты Ярослав Нилов.

Он пояснил инициативу коллег тем, что не всем сотрудникам удаётся договориться с работодателями об отпуске.