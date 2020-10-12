Доплачивать родителям за то, что их дети находятся на вынужденных каникулах из-за коронавирусной пандемии, предложили в Думе.
"Группа депутатов Госдумы от фракции ЛДПР направила на рассмотрение правительства законопроект, который содержит предложение о выплате пособий по временной нетрудоспособности родителям школьников до 14 лет, находящихся на вынужденных каникулах", — сообщил в своём телеграм-канале один из авторов инициативы, глава комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов палаты Ярослав Нилов.
Он пояснил инициативу коллег тем, что не всем сотрудникам удаётся договориться с работодателями об отпуске.
"Если предложение будет одобрено, то застрахованные россияне в описанных выше случаях смогут претендовать на пособие по временной нетрудоспособности. Выплачиваться оно должно одному родителю или законному представителю за полный период внеплановых каникул или удаленного обучения школьника. Многие родители вынуждены самостоятельно решать проблему ухода за детьми в период дополнительных каникул, но многим зачастую не удаётся договориться с работодателем о дополнительном отпуске для себя в сложившихся условиях", — пояснил Нилов.
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