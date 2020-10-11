Валентина Соколова из Новосибирска активно занимается спортом в любое время года, несмотря на свой преклонный возраст.
Обычно зимой женщина катается на лыжах, но пока нет снега, она решила походить в фитнес-клуб, который расположен недалеко от её дома.
Однако пенсионерку не пустили в фитнес-клуб и попросили покинуть помещение.
"Администратор ей ответила: "Мы таких, как вы, не принимаем". Считаю, что это дикое и унизительное проявление эйджизма (дискриминация по возрасту - прим. ред.) и неуважения к клиенту. Бабушка настолько оторопела и растерялась, что просто молча вышла из клуба. Спустя пару часов позвонила мне и описала ситуацию", — рассказала внучка пенсионерки Валентина Жильцова.
Адвокат дочери заслуженной артистки России рассказал о важной находке, которая может послужить весомым доказательством в деле о смерти Валентины Легкоступовой.