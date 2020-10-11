82-летнюю пенсионерку выгнали из фитнес-клуба

Валентина Соколова из Новосибирска активно занимается спортом в любое время года, несмотря на свой преклонный возраст.

Обычно зимой женщина катается на лыжах, но пока нет снега, она решила походить в фитнес-клуб, который расположен недалеко от её дома.

Однако пенсионерку не пустили в фитнес-клуб и попросили покинуть помещение.