Сенаторов призвали увеличить штрафы за повторные нарушения ПДД

Сенаторам Совета Федерации вновь предложили задуматься о повышении штрафов за нарушения правил дорожного движения.

"Те правонарушения, которые напрямую касаются общественной безопасности, других видов противоправной деятельности, которые могут принести несоизмеримый вред интересам граждан и их здоровью, здесь суммы штрафов нужно увеличивать. Явный пример — это область безопасности дорожного движения", — сказал министр внутренних дел Владимир Колокольцев на заседании в Совете Федерации.

Ранее Министерство юстиции России отказалось от повышения штрафов, так как поправки в Административный кодекс увеличивали штрафы за превышение скорости до четырёх тысяч рублей.