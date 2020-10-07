Сенаторам Совета Федерации вновь предложили задуматься о повышении штрафов за нарушения правил дорожного движения.
"Те правонарушения, которые напрямую касаются общественной безопасности, других видов противоправной деятельности, которые могут принести несоизмеримый вред интересам граждан и их здоровью, здесь суммы штрафов нужно увеличивать. Явный пример — это область безопасности дорожного движения", — сказал министр внутренних дел Владимир Колокольцев на заседании в Совете Федерации.
Ранее Министерство юстиции России отказалось от повышения штрафов, так как поправки в Административный кодекс увеличивали штрафы за превышение скорости до четырёх тысяч рублей.
"Мы знаем много случаев, когда гражданин десятки, сотни раз в год нарушает, а никакие штрафные санкции его не останавливают. Значит, нужно разрабатывать более серьёзные меры воздействия, чтобы гражданин сделал вывод, что либо он лишится водительского удостоверения, либо будет вести законопослушный образ жизни", — заявил министр.
Идею о новом карантине из-за коронавируса нужно, но очень сложно воплотить в жизнь, так как россиянам банально не на что жить. Что же заготовили власти?