По признанию Анны Кузнецовой, сама детский омбудсмен и её семья переболели коронавирусом.
"Мне уже поздно, если честно", — сказала уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова, отвечая на вопрос, планирует ли она делать вакцину от коронавирусной инфекцией.
Детский омбудсмен призналась, что вся её семья переболела коронавирусом в лёгкой форме.
"Жаль, что когда это было так важно, не было еще вакцины. Но дело в том, что муж — священник, они находятся в храмах без средств защиты. Отчасти я понимала, что, наверное, все-таки мы заболеем. Поэтому пожилые родственники уехали проживать в другое место. Мы остались семьёй и переболели, слава Богу, не в сложной форме, особенно дети", — отметила Кузнецова.
Все члены семьи соблюдают меры предосторожности, поскольку в конце мая в семье родился седьмой ребёнок.
"Всё-таки с нами это тоже случилось, это подтвердил тест на антитела. Средства защиты, меры предосторожности никто не отменял, потому что в нашей семье маленький ребёнок, и, конечно, дети приучились уже сейчас кидаться не к Петеньке, а мыть руки скорее", - добавила детский омбудсмен.
Идею о новом карантине из-за коронавируса нужно, но очень сложно воплотить в жизнь, так как россиянам банально не на что жить. Что же заготовили власти?