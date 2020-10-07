Детский омбудсмен Кузнецова рассказала, что переболела COVID-19

По признанию Анны Кузнецовой, сама детский омбудсмен и её семья переболели коронавирусом.

"Мне уже поздно, если честно", — сказала уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова, отвечая на вопрос, планирует ли она делать вакцину от коронавирусной инфекцией.

Детский омбудсмен призналась, что вся её семья переболела коронавирусом в лёгкой форме.

"Жаль, что когда это было так важно, не было еще вакцины. Но дело в том, что муж — священник, они находятся в храмах без средств защиты. Отчасти я понимала, что, наверное, все-таки мы заболеем. Поэтому пожилые родственники уехали проживать в другое место. Мы остались семьёй и переболели, слава Богу, не в сложной форме, особенно дети", — отметила Кузнецова.

Все члены семьи соблюдают меры предосторожности, поскольку в конце мая в семье родился седьмой ребёнок.