Впервые после отравления блогер Алексей Навальный дал большое интервью. В нём он назвал примерные сроки возвращения в Россию.

"Не знаю, но врачи говорят на мой вопрос, сколько мне понадобится, чтобы у меня не дрожали руки, … они отвечают — мало опыта на эту тему, вот мы на тебя посмотрим и будем знать, сколько это требует времени — три недели или два месяца… Год (провести в Германии) я почти исключаю, точно нет. Но какие-то два месяца — это вполне может быть", — пояснил блогер.