Государство Антигуа и Барбуда открыло границы для фрилансеров

Государство Антигуа и Барбуда открывает границы для путешественников, которые работают в режиме фриланс или дистанционно.

"Островное государство Антигуа и Барбуда присоединяется к растущему списку направлений, которые хотят пригласить к себе людей, совмещающих работу и поездки по миру. Недавно с такой инициативой выступили Аруба и Барбадос. Власти готовы на два года предоставить статус резидента тем, чей годовой доход превышает 50 тысяч долларов. Обладатель специальной визы сможет отдыхать на 365 пляжах бывшей британской колонии, заниматься дайвингом, подводной рыбалкой", — сообщает Travel and Leisure.

Глава правительства государства отдельно пригласил людей, которые работают дистанционно, поскольку на островах отличная связь и интернет.