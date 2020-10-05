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Государство Антигуа и Барбуда открыло границы для фрилансеров

Государство Антигуа и Барбуда открывает границы для путешественников, которые работают в режиме фриланс или дистанционно.

Государство Антигуа и Барбуда открыло границы для фрилансеров

"Островное государство Антигуа и Барбуда присоединяется к растущему списку направлений, которые хотят пригласить к себе людей, совмещающих работу и поездки по миру. Недавно с такой инициативой выступили Аруба и Барбадос. Власти готовы на два года предоставить статус резидента тем, чей годовой доход превышает 50 тысяч долларов. Обладатель специальной визы сможет отдыхать на 365 пляжах бывшей британской колонии, заниматься дайвингом, подводной рыбалкой", — сообщает Travel and Leisure.

Глава правительства государства отдельно пригласил людей, которые работают дистанционно, поскольку на островах отличная связь и интернет.

"Из Антигуа вы можете работать так же, как из офиса в любой точке мира. Здесь отлично работает сотовая связь и Wi-Fi. На островах благополучная ситуация с коронавирусом — им переболели менее ста жителей. И это еще один аргумент для", — сказал премьер-министр страны Гастон Браун, подчеркнув, что государство Антигуа и Барбуда — "рай для цифровых кочевников".

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