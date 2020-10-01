Сохранить здоровое долголетие помогает двигательная активность и упражнениями над умственными способностями, считает итальянский врач.

"Двигательная активность в пожилом возрасте — единственный инструмент, который доказал эффективность в предотвращении проблемы с кровоснабжением и умственной деятельностью. Как сердечно-сосудистая система защищает себя, главную пользу от этого получает мозг", — рассказала РИА "Новости" итальянский геронтолог Сильвия Витали .

Продолжительность жизни в Италии для женщин — 85 лет, для мужчин — почти 81.

"Помимо тщательного подхода к питанию и физической активности, насколько она возможна, может помочь стимуляция умственной деятельности, особенно когда речь идёт о переходе в более пожилой возраст в районе 75 лет. Пенсионеры могут приступить к различным упражнениям, направленным на развитие внимания и способностей к распознаванию внешних стимулов. Это занятия, в том числе в виде приложений, по улучшению разделения внимания, способности удерживать в уме несколько вещей, а также развитию рабочей памяти", — рассказала Витали.