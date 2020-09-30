В условиях распространения коронавируса нужно ужесточить ответственность лиц, не соблюдающих масочный режим, заявил в интервью "Радио 1" депутат Госдумы, член комитета по охране здоровья Николай Говорин.

"Сейчас одной из причин увеличения числа инфицированных является как раз нарушение санитарных норм очень многими гражданами в общественном пространстве, — там, где люди подвергаются риску заболеть, и, может быть, даже погибнуть. Поэтому в подавляющем большинстве стран принимаются строгие меры к нарушителям.

Я считаю, что должны быть меры воздействия на нерадивых людей, которые не понимают или игнорируют нормы, выработанные специалистами, экспертами, учёными. Нужно об этом говорить по радио, по телевидению. Если человек не выполняет своих обязанностей, ходит без маски там, где находятся люди — в автобусе, в поезде, — он подвергает других риску заражения. Это должно быть предметом административного наказания", — отметил парламентарий.