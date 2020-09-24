Закрыть кредитную карту не так просто, процедура потребует как минимум два визита в банк, который выдал кредитку. Об этом рассказал юрист Иван Соловьёв.
"Чтобы закрыть кредитку и не остаться должным, нужно обратиться в банк, взяв с собой карту и удостоверяющий личность документ. В случае наличия задолженности её нужно погасить. При этом нельзя выбрасывать документы о закрытии кредитки, а спустя пару месяцев следует обратиться в кредитное учреждение, чтобы удостовериться в отсутствии открытых счетов", — рассказал агентству "Прайм" директор Центра правовой помощи "Дело жизни" Иван Соловьёв.
При этом эксперт подчеркнул, что просто погасить текущие долги не означает, что они не появятся у вас спустя некоторое время.
"Погашения долга для закрытия кредитки недостаточно. Требуется прийти в банк и закрыть счёт, удостоверившись в отсутствии претензий со стороны кредитной организации, например, в виде штрафов за просроченные платежи или досрочное расторжение договора", — пояснил специалист.
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