Как закрыть кредитную карту, чтобы не остаться должником у банка?

Закрыть кредитную карту не так просто, процедура потребует как минимум два визита в банк, который выдал кредитку. Об этом рассказал юрист Иван Соловьёв.

"Чтобы закрыть кредитку и не остаться должным, нужно обратиться в банк, взяв с собой карту и удостоверяющий личность документ. В случае наличия задолженности её нужно погасить. При этом нельзя выбрасывать документы о закрытии кредитки, а спустя пару месяцев следует обратиться в кредитное учреждение, чтобы удостовериться в отсутствии открытых счетов", — рассказал агентству "Прайм" директор Центра правовой помощи "Дело жизни" Иван Соловьёв.

При этом эксперт подчеркнул, что просто погасить текущие долги не означает, что они не появятся у вас спустя некоторое время.