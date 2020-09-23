Хронический стресс снижает сопротивляемость к инфекции, в том числе к COVID-19, заявил невролог.
"Стресс способен снизить сопротивляемость организма к любой инфекции, в том числе коронавирусной. Наша иммунная система — это та система, которая борется с внешним проникновением чужеродных белковых тел и чужеродного ДНК. Поэтому у людей, у которых иммунная система ослаблена, риск заразиться любой инфекцией выше. Стресс же в целом, в особенности хронический, снижает сопротивляемость к любой инфекции, в том числе к коронавирусной", — рассказал главный внештатный невролог Минздрава Московской области Ринат Богданов.
Он отметил важность, чтобы у человека слизистые оболочки были влажными.
"В медицине существует понятие барьерной функции иммунной системы: в районе слизистых расположены фильтры, препятствующие проникновению инфекции. Поэтому рекомендуется орошать слизистую, чтобы она была влажная. Иммунная система лучше справляется, поскольку сухие слизистые менее устойчивы к проникновению любой инфекции, в том числе коронавирусной", — добавил Богданов.
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