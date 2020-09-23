Стресс снижает сопротивляемость организма к коронавирусу, заявил врач

Хронический стресс снижает сопротивляемость к инфекции, в том числе к COVID-19, заявил невролог.

"Стресс способен снизить сопротивляемость организма к любой инфекции, в том числе коронавирусной. Наша иммунная система — это та система, которая борется с внешним проникновением чужеродных белковых тел и чужеродного ДНК. Поэтому у людей, у которых иммунная система ослаблена, риск заразиться любой инфекцией выше. Стресс же в целом, в особенности хронический, снижает сопротивляемость к любой инфекции, в том числе к коронавирусной", — рассказал главный внештатный невролог Минздрава Московской области Ринат Богданов.

Он отметил важность, чтобы у человека слизистые оболочки были влажными.