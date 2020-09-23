Сергей Марцинкевич рассказал, что не верит в версию о самоубийстве сына.

Ранее неонациста Максима Марцинкевича по прозвищу "Тесак" нашли мёртвым в челябинском СИЗО № 3.

"В Челябинске наложить на себя руки для него не было никакого смысла. Он собирался доехать до Москвы, наметил там встречи с адвокатом, просил передать теплые вещи, положить деньги на счет. Он знал, что едет в СИЗО-1. И что-то пошло не так. Когда адвокат навещал его в Новосибирске на пересылке, никаких признаков и желания накладывать на себя руки он не подавал. Говорил, что будет доказывать правоту.

Если бы ему уже дали лет десять новых, тогда бы да. Но понимания, дадут ему 10 лет или все развалится, не было. Он говорил, что допрашивался как свидетель, что у него выбивали явки с повинной, что он записывался на полиграф. Мы сделаем все возможное, чтобы была установлена объективная истина. Если это самоубийство — докажите, что это было добровольно, чтобы развеять все сомнения, которые в том числе есть и у прессы, и у адвокатов, и у семьи", — пояснил отец неонациста.