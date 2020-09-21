Какие изменения ждут выпускников при сдаче ЕГЭ и ОГЭ?

Стало известно, какие изменения с будущего года планируется ввести в ОГЭ в 9-х классах и ЕГЭ в 11-х классах.

"Задания по математике станут более практико-ориентированными. Появятся задачи на расчет строительных материалов для ремонта и обустройства дачного участка. Задания несложные по своей математической составляющей. Более того, они с прошлого года находятся в открытом банке", — рассказала "Парламентской газете" директор Федерального института педагогических измерений (ФИПИ) Оксана Решетникова.

Она рассказала об изменениях в заданиях по гуманитарным дисциплинам для выпускников 9-х и 11-х классов.

"В ЕГЭ по обществознанию в 2021 году будут представлены принятые поправки к Конституции России, а в ОГЭ — задания с развернутым ответом на анализ визуальной информации. В ЕГЭ по истории планируется использовать две новые модели исторического сочинения — на основе исторических процессов и исторических личностей. В итоговой аттестации в 9-х классах планируется добавить три новых задания с кратким ответом по всеобщей истории", — пояснила Решетникова.

Некоторые изменения коснутся и ОГЭ по физике и химии.