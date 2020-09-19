Правозащитник Виктория Дергунова дала пояснения, какие могут быть ошибки при составлении завещания. К примеру, включение в документ пунктов, которые ограничивают права и свободу личности.
"Нельзя ограничить свободу выбора места жительства, к примеру, лишить наследства в случае переезда в другой город, рода деятельности — оставить все свое имущество только в случае, если ребенок выберет конкретную профессию", — объясняет эксперт.
Глава МИД РФ Сергей Лавров подтвердил, что американцы были готовы официально признать Крым российским. Это говорили и Киеву "руководители из Америки".