Жителям России не стоит ожидать аномально тёплой зимы, которая была в 2019–2020 годах.
Об этом сообщил специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в эфире радио "Комсомольская правда".
"Что касается прошлой зимы — она была рекордно теплой за всю историю, таких зим и такого бесснежья никогда не было. Но в этом году, я думаю, все будет намного благополучнее. Не могу сказать, что это суровая русская зима будет. Я думаю, что она пройдет под знаком такой мягкой и довольно снежной зимы, превышение по температуре будет незначительным", — пояснил специалист.
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