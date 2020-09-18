Минобрнауки изменило правила приёма в вузы. Теперь разрешено проводить единый конкурс по нескольким родственным специальностям или направлениям (раньше такой опции не было). О том, на что в первую очередь направлены нововведения, рассказал ректор Московского физико-технического института Николай Кудрявцев.

"Изменения содержат около 10 позиций. Реализация этих нововведений, на мой взгляд, призвана вывести систему приёма в вузы на новый хороший уровень. Они в первую очередь нацелены на поступающих, чтобы обеспечить им лучшие условия. Университеты, согласно новым правилам, получают больше полномочий в организации процесса.

Что касается направлений подготовки, то их сейчас достаточно много. На каждое направление подготовки мы проводим свой конкурс. Есть университеты, в которых, например, много разных направлений, и некоторые из них достаточно близкие. Причём отличия начинают проявляться в основном на старших курсах.

Так как направлений много, то на каждое направление меньшее количество приёма получается, и может складываться ситуация (чисто технически), когда два родственных направления примерно одинаковы, а конкурс сильно различается, просто потому, что некоторые абитуриенты неправильно сориентировалась. Выпускнику школы ещё трудно понять эту разницу, поэтому бывает, что они поступают на какое-то одно направление. В итоге получается, что проходные баллы на разные направления сильно отличаются.

Поэтому нововведения относительно того, что вузы могут проводить единый конкурс по нескольким родственным специальностям или направлениям, — это большое благо, и однозначно это должно быть очень позитивно воспринято выпускниками и университетами", — заключил эксперт.