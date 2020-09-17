Министерство образования и науки России выступило с инициативой проводить для абитуриентов, поступающих в высшие учебные заведения, общий конкурс на несколько смежных специальностей.
"Введена возможность проведения единого конкурса по нескольким родственным специальностям или направлениям подготовки в пределах укрупненной группы.
Нововведение, по мнению чиновников, позволит отобрать наиболее подготовленных абитуриентов на факультете", — передаёт сообщение ведомства РИА Новости.
Также вузы получат возможность предлагать абитуриентам вступительные испытания по выбору. Это позволит школьникам поступать не по результатам ЕГЭ, а по результатам испытаний вуза.
В Минобрнауки отметили, что больше всего данное нововведение востребовано на факультетах информационных технологий.
Новое правило будет введено в 2021–2022 годах.
Директор Центра изучения и интеграции "Северная Евразия" Алексей Дзермант, который сейчас находится в Минске, рассказал главному редактору "Правды.Ру" Инне Новиковой о том, что у них там, в Белоруссии, происходит.