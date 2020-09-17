Минобрнауки изменило правила приёма в вузы

Министерство образования и науки России выступило с инициативой проводить для абитуриентов, поступающих в высшие учебные заведения, общий конкурс на несколько смежных специальностей.

"Введена возможность проведения единого конкурса по нескольким родственным специальностям или направлениям подготовки в пределах укрупненной группы. Нововведение, по мнению чиновников, позволит отобрать наиболее подготовленных абитуриентов на факультете", — передаёт сообщение ведомства РИА Новости.

Также вузы получат возможность предлагать абитуриентам вступительные испытания по выбору. Это позволит школьникам поступать не по результатам ЕГЭ, а по результатам испытаний вуза.

В Минобрнауки отметили, что больше всего данное нововведение востребовано на факультетах информационных технологий.

Новое правило будет введено в 2021–2022 годах.