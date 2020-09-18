Генпрокуратура РФ проверит информацию о росте цен на гречку и пшено

Генеральная прокуратура РФ заинтересовалась информацией о росте цен на продукты. В частности, появились сообщения о резком подорожании гречневой крупы и пшена.

"Согласно распространенным данным, на прошлой неделе стоимость гречки повысилась на 2,5 тыс. рублей за 1 тонну", — сообщили в пресс-службе ведомства. "Изложенное свидетельствует о наличии возможных правонарушений, связанных в первую очередь с картельными соглашениями при аффилированности заинтересованных организаций", — отметили в Генпрокуратуре.

В российских регионах будут проведены проверки. В случае выявления нарушений будут принятые необходимые меры по их устранению меры. Виновных лиц привлекут к ответственности. Ситуация находится на контроле у генерального прокурора Игоря Краснова.

Ранее Росстат подсчитал, какие продукты подорожали больше всего.