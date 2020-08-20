Росстат подсчитал, какие продукты подорожали больше всего

Росстат подсчитал, как изменились цены в стране на основные продукты питания за неделю с 11 по 17 августа.

"С 11 по 17 августа 2020 года среди продовольственных товаров заметно выросли цены на сахар-песок — на 0,5%. Подорожание на 1,5% и более отмечено в 7 субъектах Российской Федерации, в том числе в Алтайском крае — на 2,3%, Курской области — на 2,2%. В Чеченской Республике сахар-песок подешевел на 2,8%", — говорится в сообщении Росстата. Неделей ранее, с 4 по 10 августа, сахар подорожал на 1%.

Незначительно (на 0,3%), выросли цены за неделю на фруктово-ягодные консервы для детского питания баранину и свинину, а также на хлеб и сливочное масло (на 0,2%).