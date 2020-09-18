В Минпросвещения назвали долю закрытых из-за COVID-19 школ

Доля закрытых из-за коронавируса школ в России не превышает 0,1%. Дети из этих образовательных учреждений учатся дистанционно. 0,09% детских садов закрыты на карантин.

Что касается остальных учебных заведений, то на карантин закрыто 0,09% колледжей и техникумов, среди организаций дополнительного образования — 0,01%. В общей сложности в России в дистанционном режиме работают 0,12% образовательных учреждений, сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов.

По словам Кравцова, с начала нового учебного года массовых вспышек заболевания выявлено не было. Пока речь идёт только о единичных случаях обнаружения COVID-19.

"На данный момент Минпросвещения не видит оснований переводить школы на дистанционное обучение", — заключил министр.

Ранее "Правда.Ру" писала, что в сезон гриппа распространение COVID-19 вырастет в два раза.﻿﻿﻿