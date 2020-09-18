Международная группа учёных пришла к выводу, что с наступлением сезонной эпидемии гриппа число заражённых COVID-19 может увеличиться в два раза.
Специалисты разработали математическую модель передачи коронавируса во время первых недель пандемии зимой и весной 2020 года.
В результате выяснилось, если вспышки сезонного гриппа и COVID-19 произойдут одновременно, то коронавирусом заболеет в два раза больше людей.
Всё дело в рецепторе ангиотензинпревращающего фермента 2 (АСЕ2). При гриппе он становится более активным.
Ранее сообщалось о том, что именно этот рецептор является главным проводником патогена в организм. Поэтому заболеваемость гриппом в несколько раз повышает риск заражения коронавирусом, а сочетание гриппа и COVID-19 может стать причиной летального исхода.
На фоне данного прогноза врачи не рекомендуют пренебрегать прививкой от гриппа.
Ранее вирусолог Виктор Зуев заявил о том, что российской вакцине от COVID-19 можно доверять.
Россия имеет законное право поставить под сомнение "Беловежское соглашение".