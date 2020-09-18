В сезон гриппа распространение COVID-19 вырастет в два раза - учёные

Международная группа учёных пришла к выводу, что с наступлением сезонной эпидемии гриппа число заражённых COVID-19 может увеличиться в два раза.

Специалисты разработали математическую модель передачи коронавируса во время первых недель пандемии зимой и весной 2020 года.

В результате выяснилось, если вспышки сезонного гриппа и COVID-19 произойдут одновременно, то коронавирусом заболеет в два раза больше людей.

Всё дело в рецепторе ангиотензинпревращающего фермента 2 (АСЕ2). При гриппе он становится более активным.

Ранее сообщалось о том, что именно этот рецептор является главным проводником патогена в организм. Поэтому заболеваемость гриппом в несколько раз повышает риск заражения коронавирусом, а сочетание гриппа и COVID-19 может стать причиной летального исхода.

На фоне данного прогноза врачи не рекомендуют пренебрегать прививкой от гриппа.

Ранее вирусолог Виктор Зуев заявил о том, что российской вакцине от COVID-19 можно доверять.