Россиянин попал в пятерку самых влиятельных евреев мира

В ТОП-5 самых влиятельных евреев мира попал гражданин России глава фонда "Всемирный форум памяти Холокоста" Вячеслав Моше Кантор.

"Список составляется накануне нового года по иудейскому религиозному календарю. Список был составлен израильским изданием Ynet. Издание отмечает ключевую роль Кантора в организации Пятого Всемирного форума памяти Холокоста — самого крупного мероприятия в Израиле до пандемии, которое прошло в мемориальном комплексе "Яд Вашем" в Иерусалиме в январе этого года", — сообщили в Европейском еврейском конгрессе.

Отмечается, что вместе с кантором в первой пятёрке такие свсемирно известные люди, как Марк Цукерберг и Биньямин Нетаньяху.