В Севастополе по распоряжению губернатора Развожаева вернули обязательное ношение медицинских масок в публичных местах.
"Когда у нас ситуация стабилизировалась, и мы принимали решение о снятии мер ограничения, то в указе убрали обязательство ношения масок. Прошу внести в указ обратно обязательство ношения масок в закрытых помещениях, транспорте, объектах торговли, учреждениях культуры и все, что с этим связано", — сказал губернатор Севастополя Михаил Развожаев на заседании городского оперативного штаба по недопущению распространяя коронавируса.
Обязательное ношение масок никак не ограничивать работу сфер экономики из-за коронавируса, полагает губернатор.
"Это надо контролировать… Для театров, кинотеатров отдельно закупить маски, чтобы они обязательно были на входе, и обязательно требовать, чтобы маска была надета", — сказал Развожаев.
Россия имеет законное право поставить под сомнение "Беловежское соглашение".