В Севастополе по распоряжению губернатора Развожаева вернули обязательное ношение медицинских масок в публичных местах.

"Когда у нас ситуация стабилизировалась, и мы принимали решение о снятии мер ограничения, то в указе убрали обязательство ношения масок. Прошу внести в указ обратно обязательство ношения масок в закрытых помещениях, транспорте, объектах торговли, учреждениях культуры и все, что с этим связано", — сказал губернатор Севастополя Михаил Развожаев на заседании городского оперативного штаба по недопущению распространяя коронавируса.