Пожилая женщина внезапно столкнулась с медведем, когда собирала ягоды. Вместо того, чтобы бежать, якутянка начала кричать и рычать на мишку. И правильно сделала, по мнению главы одного из охотничьих клубов.
"От медведя ни в коем случае не стоит убегать — далеко все равно не удастся, поскольку он с виду как бы медленный, но отлично бегает на любые дистанции, хорошо плавает и лазит по деревьям. Лучше, как бабушка, разжечь огонь, пошуметь, поорать. В крайнем случае, сделать вид, что мертвы", — посоветовал президент охотничьего клуба.
Россия имеет законное право поставить под сомнение "Беловежское соглашение".