Храбрая якутянка отпугнула медведя криком

Пожилая женщина внезапно столкнулась с медведем, когда собирала ягоды. Вместо того, чтобы бежать, якутянка начала кричать и рычать на мишку. И правильно сделала, по мнению главы одного из охотничьих клубов.