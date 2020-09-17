У Дмитрия Махонина, которого в минувшее воскресенье избрали главой Пермского края, подтвердился коронавирус.
"При появлении легких симптомов недомогания у Дмитрия Махонина был взят мазок, определили иммуноглобулин. Сделали КТ. Через 24 часа получили ответ из референс-лаборатории Роспотребнадзора, который подтвердил наличие коронавирусной инфекции", — говорится в пресс-службе администрации губернатора и правительства Пермского края.
После подтверждения диагноза губернатора Дмитрия Махонина госпитализировали.
"Дмитрий Николаевич сразу после первого теста был госпитализирован с целью обеспечения изоляции и безопасности окружающих", — добавили в пресс-службе, признав, что ранее была информация о том, что Махонин ушел на больничный из-за ОРВИ.
Директор Центра изучения и интеграции "Северная Евразия" Алексей Дзермант, который сейчас находится в Минске, рассказал главному редактору "Правды.Ру" Инне Новиковой о том, что у них там, в Белоруссии, происходит.