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У губернатора Пермского края подтвердился коронавирус

У Дмитрия Махонина, которого в минувшее воскресенье избрали главой Пермского края, подтвердился коронавирус.

"При появлении легких симптомов недомогания у Дмитрия Махонина был взят мазок, определили иммуноглобулин. Сделали КТ. Через 24 часа получили ответ из референс-лаборатории Роспотребнадзора, который подтвердил наличие коронавирусной инфекции", — говорится в пресс-службе администрации губернатора и правительства Пермского края.

После подтверждения диагноза губернатора Дмитрия Махонина госпитализировали.

"Дмитрий Николаевич сразу после первого теста был госпитализирован с целью обеспечения изоляции и безопасности окружающих", — добавили в пресс-службе, признав, что ранее была информация о том, что Махонин ушел на больничный из-за ОРВИ.

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