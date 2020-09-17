Вице-президент ассоциации "Гастроном" Илья Завельский рассказал, на что стоит обратить внимание при выборе такого популярного продукта, как творог.

"Лично я покупаю творог на рынке. Но сегодня большинство всё же идут за продуктами в ближайшую "Пятёрочку" или в "Магнит".

Выбрать качественный продукт можно только путём проб и ошибок. На сегодняшний день неплохой творог делают: "Благода", "Русский молочный завод". Есть и другие хорошие производители.

При выборе творога обязательно нужно читать состав, так как сегодня производят творог с добавлением растительных жиров, например.

Лучше приобретать полностью натуральный продукт.

Если на упаковке указано "ГОСТ", значит, он соответствует всем необходимым требованиям. Продукция с надписью "ТУ" является менее качественной", — пояснил эксперт.