Диетолог Соломатина назвала главный критерий при выборе пельменей

Выбор пельменей на прилавках в магазинов огромный, но не всё, что лежит в низкотемпературных холодильниках в яркой упаковке является качественной продукцией.

"Главное, чтобы в пельменях было мясо. Дело не в том, какое именно, а в том, чтобы оно было в принципе. В пельмени могут положить соевое мясо или мясо механической обвалки, то есть, по сути, рога и копыта. Отходы мясного производства с костными кусочками, которые потом перемалывают в однородный фарш. Это всё равно будет белок, но его качество не очень хорошее. Как правило, такие пельмени более дешевые и не очень хорошо усваиваются человеческим организмом", — пояснила радио Sputnik кандидат медицинских наук, врач-диетолог Елена Соломатина Елена Соломатина.

Лучше выбирать пельмени известных производителей и внимательно читать, что входит в их состав, напомнила врач.