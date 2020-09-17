Выбор пельменей на прилавках в магазинов огромный, но не всё, что лежит в низкотемпературных холодильниках в яркой упаковке является качественной продукцией.
"Главное, чтобы в пельменях было мясо. Дело не в том, какое именно, а в том, чтобы оно было в принципе. В пельмени могут положить соевое мясо или мясо механической обвалки, то есть, по сути, рога и копыта. Отходы мясного производства с костными кусочками, которые потом перемалывают в однородный фарш. Это всё равно будет белок, но его качество не очень хорошее. Как правило, такие пельмени более дешевые и не очень хорошо усваиваются человеческим организмом", — пояснила радио Sputnik кандидат медицинских наук, врач-диетолог Елена Соломатина Елена Соломатина.
Лучше выбирать пельмени известных производителей и внимательно читать, что входит в их состав, напомнила врач.
"Говорить, что Пельмени -диетическая и полезная еда, не приходится, но есть и вполне съедобные. Чтобы их найти, надо смотреть на производителя и состав. В пельменях должны быть мясо и тесто. Из чего состоит тесто, все знают: мука, вода, соль, а также перец. Это состав хороших пельменей", — заключила диетолог.
Директор Центра изучения и интеграции "Северная Евразия" Алексей Дзермант, который сейчас находится в Минске, рассказал главному редактору "Правды.Ру" Инне Новиковой о том, что у них там, в Белоруссии, происходит.