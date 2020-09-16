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Мясников поспорил с Поповой об опасности заражения коронавирусом

Известный телеврач назвал "страшилкой" информацию о том, что переболевшие новой коронавирусной инфекцией целых три месяца могут заражать окружающих.

Мясников поспорил с Поповой об опасности заражения коронавирусом

"Данные о том, что люди, переболевшие COVID-19 и полностью выздоровевшие, могут быть заразны до 90 дней — это страшилка. Общее мнение медиков разных стран: такие люди не опасны для других, они не заражают окружающих. При этом у ряда людей, перенесших инфекцию, положительный ПЦР-тест может сохраняться на протяжении длительного промежутка времени", — написал врач и телеведущий Александр Мясников в своем телеграмм-канале.

Накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова сделала заявление о том, что перенесший COVID-19 человек опасен для окружающих 90 дней, так как может их заразить.

Солидарное мнение с Мясниковым выразил профессор кафедры вирусологии МГУ имени Ломоносова Алексей Аграновский.

"После исчезновения симптомов заболевания пациент может быть опасен для окружающих в течение двух недель, поэтому в этот период стоит оставаться на самоизоляции. После он будет практически безопасен для других. Вирус может сохраняться в мокроте в течение трех месяцев после болезни, но его концентрация слишком мала, чтобы переболевший мог заразить других людей", — сказал Аграновский в комментарии "Ура.ру".

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