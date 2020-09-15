Доктор Мясников выразил сомнение в подлинности документа, написанного Всемирным банком о подготовке и реагировании в отношении коронавируса. В документе меры расписаны до марта 2025 года.
"Конечно, может быть и так, что пошла пандемия, и кто-то вовремя сориентировался. Понял, какие последствия, просчитал сроки, сделал бизнес-план. Но просчитать большого ума не надо. Меня бы спросили — и я бы им посоветовал. Я думаю, что кому война, кому мать родна. Кто-то руки на этом нагреет, и было бы странно, если бы было иначе", — рассказал доктор Александр Мясников телеканалу "Царьград".
Известный телеведущий высказал мнение, что документ является элементом манипуляции.
"COVID-19 является серьёзным заболеванием, однако, по его словам, от того же СПИДа ежегодно умирает больше людей. Но взяли на флаг это. И никто не сомневается, что нами манипулируют в той или иной степени. Когда-нибудь мы узнаем правду, либо не узнаем никогда. Но то, что все действия в мире неадекватны, и что борьба с "ковидом" явно хуже, чем сам коронавирус, — это однозначно. Это видно невооружённым взглядом", — считает Мясников.
Экс-телеведущая передачи "Утро России" на канале "Россия 1" Елена Ландер недавно сообщила, что покидает Россию и отправляется на постоянное место жительства в Италию.