Мясников оценил документ Всемирного банка о пандемии коронавируса

Доктор Мясников выразил сомнение в подлинности документа, написанного Всемирным банком о подготовке и реагировании в отношении коронавируса. В документе меры расписаны до марта 2025 года.

"Конечно, может быть и так, что пошла пандемия, и кто-то вовремя сориентировался. Понял, какие последствия, просчитал сроки, сделал бизнес-план. Но просчитать большого ума не надо. Меня бы спросили — и я бы им посоветовал. Я думаю, что кому война, кому мать родна. Кто-то руки на этом нагреет, и было бы странно, если бы было иначе", — рассказал доктор Александр Мясников телеканалу "Царьград".

Известный телеведущий высказал мнение, что документ является элементом манипуляции.