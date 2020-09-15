Российскую туристку подлечили и эвакуировали из Турции за $40 тысяч

В этом году в Турции лечение и эвакуация самолётом российской туристки обошлась в 39 970 долларов, или почти три миллиона рублей. Деньги внесла страховая компания.

"Один из самых дорогих страховых случаев произошел в этом году в Турции, когда расходы на лечение и эвакуацию спецбортом частной санитарной авиации обошлись в 39 970 долларов. Туристка из России в день обратного вылета потеряла сознание. Женщину срочно доставили в госпиталь, в реанимационное отделение. Врачи поставили диагноз "кровоизлияние в головной мозг". Пациентка впала в кому и была подключена к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Россиянке провели высокотехнологичную операцию", — говорится в публикации Ассоциации туроператоров России.

Через неделю состояние женщины улучшилось, и страховщик организовал её перевозку бортом санитарной авиации из Антальи в Россию.